L'envoûtée

Lisa Sheehan est une jeune musicienne qui lutte pour se faire une place sur la scène underground. Lorsqu'un tueur assassine sauvagement plusieurs de ses fans, elle est soudain en proie à des visions et des souvenirs qui ne peuvent être les siens. Lady Elizabeth est une jeune veuve frustrée, s'essayant à la magie noire à l'aube du XVIIe siècle. Son insatisfaction va la jeter dans les bras d'un homme aussi charmant que dangereux. Elle a scellé un pacte avec des forces dépassant son entendement. Y a-t-il un lien entre les actions passées d'Elizabeth et les meurtres qui bouleversent la vie de Lisa ? Gagnée par l'horreur, celle-ci tente de dénouer les fils d'une intrigue s'échelonnant sur quatre siècles, où s'enchevêtrent sorcellerie et trahisons. Elle découvre alors qu'il va lui falloir affronter son plus vieil ennemi - et son plus grand amour...