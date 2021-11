Les prochaines sur la liste

Il y a quinze ans, l'assassinat de leur jeune sœur unissait les deux frères dans un même chagrin. Et les précipitait sur des chemins contraires. Joe Parker sera avocat pénaliste au barreau de Manchester. Sam, lui, choisira la police. Aujourd'hui, une affaire les oppose – et pas n'importe laquelle. Des jeunes filles disparaissent les unes après les autres, rappelant à la ville les pires heures de son passé et ravivant chez les deux frères les plus amères blessures… « Un polar fascinant, troublant. » Daily Mail