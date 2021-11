Le manuscrit Robinson

1520. Tenochtitlan, Mexique. Des fleuves de sang inondent les rues. Pas un Aztèque n'en réchappera, civil ou guerrier, prêtre, femme ou enfant. Les hommes bardés de fer sont venus pour l'or et la gloire. Ils ont fait parler le tonnerre. La mort est leur alliée. 1706. Archipel Juan Fernandes, Chili. Du haut de son promontoire, Alexander Selkirk voit sombrer un navire, victime des bordées de boulets espagnols. La solitude se referme sur lui, une fois de plus. De nos jours. A la bibliothèque du Congrès, un manuscrit inconnu fait surface après plus de deux siècles. Daniel Defoe aurait-il manipulé l'Histoire en rédigeant son fameux Robinson Crusoé ? Que voulait-il dissimuler à ses contemporains ? Autant de questions auxquelles devront répondre Dick Benton et les Rats de poussière, tandis que dans l'ombre, des forces manigancent et qu'un tueur impitoyable se lance à leurs trousses.