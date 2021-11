J'ai déjà donné

Jay Fisher, journaliste spécialisé dans l'interview de célébrités, se laisse persuader de partir couvrir l'invasion préparée dans le plus grand secret de la petite île caribéenne d'Ilha Pombo, pour le compte de l'empire médiatique Le Réseau. Cette île, aux mains d'un dictateur haut en couleur, doit d'abord être le théâtre d'une révolte armée orchestrée depuis l'extérieur. Mais que Jay Fisher tombe par-dessus bord en pleine nuit ou se retrouve en tête à tête avec le redoutable maître d'Ilha Pombo au plus profond de son palais, ses aventures tropicales ne pouvaient évidemment pas se dérouler comme prévu - pas, en tout cas, quand on est pris dans les feux croisés de la dictature locale, du big business américain, du FBI, de féministes et de trafiquants d'armes, et qu'il lui faut en plus affronter les violences policières, son divorce et même le fantôme du général Rommel.