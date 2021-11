Finie la comédie

A la fin des années 1970, l'Amérique est encore traumatisée par le Vietnam et le Watergate. Koo Davis, un comique " de droite " (il fait ses tournées sur les théâtres d'opérations militaires à l'étranger et sympathise avec les gradés) est enlevé par un groupuscule d'allumés d'extrême gauche, aux revendications des plus floues. Retenu prisonnier dans une étrange pièce souterraine donnant sur le fond d'une piscine, Koo perd vite pied : non seulement une femme inquiétante s'y baigne toute nue, mais surtout, privé de ses innombrables médicaments, stimulants et autres anxiolytiques, il est condamné à brève échéance à l'effondrement neuropsychiatrique. Lorsque les flics et le FBI tentent une opération de secours qui échoue lamentablement, la position de Koo devient vraiment inconfortable...