Argent facile

Que faire quand on découvre que, depuis des années, on est une taupe à son insu ? Une taupe dormante, bien entendu, mais qu'il s'agit justement de réveiller. Intérimaire désargenté dans sa jeunesse, Josh avait un beau jour reçu un chèque dont il n'avait pu retrouver l'origine. Après quelques hésitations, il l'avait encaissé. C'était un gros chèque. Mois après mois, d'autres s'étaient succédé, sans la moindre explication. Devenu père de famille prospère, Josh a fini par oublier que de l'argent qui tombe du ciel, ça n'existe pas. Mais un 15 juillet, par un après-midi chaud et ensoleillé, un homme l'aborde sur le ferry de Fire Island et lui dit: "Vous êtes à présent en service actif." Horrifié, Josh comprend qu'il a accepté l'argent d'une mystérieuse organisation qui a maintenant besoin de lui et s'est arrangée pour le piéger. Vite dépassé par les événements, il se trouve confronté à une terrible alternative : vaut-il mieux devenir un traître ou un criminel ? Et probablement finir assassiné dans les deux cas.