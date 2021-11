" Ensemble, on était lumineux. Depuis le premier jour de notre rencontre, nous étions devenus des gens formidables. On avait un côté glamour et on le savait, on le sentait, on le vivait... On aspirait à une seule chose : vivre une vie de rêve, fascinante, au-dessus du lot, à jamais. Cette vie-là, on se l'imaginait facilement puisqu'on la méritait, pour la seule raison qu'ensemble, on existait. Mais cette raison-là n'était pas suffisante. " Barry et Lola se disaient qu'ensemble, l'avenir leur appartenait, lui l'Américain moyen et elle, la Sud-Américaine pauvre venue étudier aux USA. Ils ont tout essayé pour grimper en haut de cette fameuse échelle sociale, mais ne sont arrivés à rien, à part continuer à s'aimer et à tirer le diable par la queue. Ils n'ont plus qu'un atout : un plan d'assurance-vie qui garantit un versement de trois cent mille dollars au survivant en cas de décès du conjoint, la somme étant doublée en cas de mort accidentelle. Encore faut-il que l'un ou l'autre meure... Pour cela, il existe une solution : retourner au Guerrera, le pays d'origine de Lola, où l'on n'est pas trop regardant sur les disparitions, et simuler la mort de Barry. Qui ressuscitera opportunément sous l'identité de Felicio, un frère de Lola. Après quoi, il suffira que le " frère " et la sœur reviennent aux Etats-Unis, pour y toucher la manne de six cent mille dollars... Ce stratagème parfait n'a qu'une faille : la famille de Lola, qui se dit qu'un mort fictif, c'est bien, mais qu'un vrai cadavre, c'est encore mieux ! Mort de trouille, c'est l'histoire d'un vrai faux mort qui ne sait plus qui il est dans un pays dont il ne parle pas la langue. C'est surtout une histoire à la Westlake, pleine de rebondissements et d'humour, qui s'achève par un formidable dénouement.