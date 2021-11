Mauvaises nouvelles

John Dortmunder, l'homme qui adonné un nouveau sens au mot récidiviste, est là, toujours aussi entreprenant, inoxydable, pitoyable. Cette fois, il est en quête d'un Indien mort depuis longtemps, et néanmoins kidnappé. Tout a commencé sur Internet, par la faute de son ami Andy Kelp qui a fait la connaissance virtuelle, puis réelle, d'un maître manipulateur nommé Fitzroy Guilderpost et de ses associés, Irwin Gabel et Petite Plume. les trois acolytes ont fomenté un projet insensé et ils ont besoin de main d'œuvre. C'est ainsi que Dortmunder se retrouve dans un cimetière de Long Island, muni d'une pelle, dans la boue jusqu'aux genoux. Et ce n'est pas une métaphore, plutôt un euphémisme. Serait-il en train de creuser sa tombe, ou celle du lecteur déjà mort de rire ? Voilà, vous pensiez avoir un certain répit, mais Westlake en a décidé autrement : Dortmunder est de retour.