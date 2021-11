Moisson noire 2001. Les meilleures nouvelles policières américaines

" Je suis toujours stupéfait par l'ampleur du registre que peut couvrir la nouvelle policière. Le sud des Etats-Unis, par exemple, a toujours été un terrain fertile pour les histoires en tout genre, de toutes longueurs, et ici nous avons Le Mouton, la terrible nouvelle de Thomas H. McNeely, le gothique À court de chiens de Dennis Lehane, le graveleux Grain de sable de Tom Franklin et le délirant Le Coupable, de Shel Silverstein. Toutes ces histoires se déroulent clairement, de façon évocatrice, dans cette partie de l'Amérique, toutes sont imprégnées du parfum de la région, mais en même temps, peut-on imaginer quatre histoires plus différentes ? Une nouvelle réussie est un joyau miniature, aussi concis et soigneusement ciselé qu'une jolie montre, tout en étant vivant. Comme les histoires qui suivent. " Donald Westlake (extrait de la préface). Otto Penzler, propriétaire de l'incontournable Mysterious Bookshop à New York et lui-même célèbre éditeur de romans policiers, demande tous les ans à un grand maître du genre de réunir en un recueil les meilleures nouvelles policières de l'année. Que leurs auteurs soient confirmés ou débutants. Voici le choix de Donald Westlake pour 2001.