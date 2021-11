Au pire qu'est-ce qu'on risque ?

Surtout, ne contrariez pas Dortmunder. Même si vous êtes milliardaire. Surtout si vous êtes milliardaire. Car Dortmunder a son propre code de l'honneur et Max Fairbanks est juste allé un peu trop loin. Son crime ? Interrompre Dortmunder en plein cambriolage, ce qui est déjà grave en soi. Mais avoir l'audace de lui voler sa bague porte-bonheur et ce, sous le nez de la police, c'est TROP ! Le tout-puissant Max Fairbanks ne sait pas qu'il vient de se faire un ennemi. N'ayant certes pas l'intention de se laisser arrêter par deux vulgaires flics, Dortmunder leur fausse compagnie grâce à la fermeture Eclair de sa braguette (on est ingénieux ou on ne l'est pas), puis il rassemble ses troupes. Un objectif : les somptueuses résidences du milliardaire, de Manhattan à Las Vegas. Méthodiquement, l'une après l'autre, elles seront mises à sac par Dortmunder et compagnie pour retrouver la fameuse bague... Au fait, elle n'est même pas en or, cette bague, et les petites pierres qui brillent dessus ne sont pas des diamants. Voici le retour de l'immortel Dortmunder dans une aventure écrite sur mesure par celui que le Washington Post a appelé " l'homme le plus drôle du monde ".