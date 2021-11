" Je sais qu'on t'a dit que j'ai une femme et des p'tits Qui m'attendent, loin là-bas à Tehachapie Mais je t'assure que libre comme l'air je suis Chérie, Chérie, Moi, mentir ? " L'auteur de ce tube immortel de country music, Ray Jones, chante tous les soirs à guichet fermé dans son théâtre de Branson, Missouri. Mais ce n'est peut-être pas uniquement son talent qui attire les foules. Il va en effet être jugé pour assassinat avec préméditation, voies de fait aggravées, viol, et quelques autres chefs d'accusation bénins, disposés en garniture comme des pommes de terre autour de l'assiette. Il risque sa vie : dans le Missouri, le gaz est mortel, l'ampoule est sous la chaise. Tandis que se prépare le cirque judiciaire, le cirque médiatique bat son plein autour de l'affaire Ray Jones, et tous les coups sont permis. Le " Trio des Aborigènes ", trois journalistes australiens à la solde du torchon Galaxy-Hebdo, ont pour mission de brouiller les idées de leurs confrères par divers moyens que la morale n'approuve pas forcément : incitation à la consommation d'alcool pour délier les langues, désinformation et rumeurs en tous genres, pose de micros dans les endroits stratégiques, etc. Sara Joslyn et Jack Ingersoll sont d'autant plus écoeurés par ces méthodes qu'ils les connaissent bien : ils ont fait leurs débuts à Galaxy. Tout en menant leur enquête pour le magazine Tendances, ils se jurent d'avoir la peau de l'infâme torchon.