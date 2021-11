Histoire d'os

John Dortmunder et ses complices habituels -Kelp, Murch et Tiny Bulcher- sont tombés sur un os. A vrai dire, il s'agit d'un fémur. Mais pas n'importe lequel. Celui d'une jeune fille nommée Ferghana et qui fut, à l'âge de seize ans, tuée et dévorée par sa propre famille. Ce fâcheux incident s'étant déroulé au début du XIIIè siècle, Dortmunder aurait pu l'ignorer à jamais. C'était compter sans l'Eglise, qui a canonisé la malheureuse et transformé le fémur en relique. Relique d'autant plus précieuse que c'est tout ce qui reste de la sainte. Et voilà qu'aujourd'hui, deux petits pays de l'Europe de l'Est -la Tsergovie et le Votskojek- se battent comme des chiens autour de ce sacré os. Celui qui pourra le produire en sera reconnu le légitime propriétaire et, du même coup, héritera du seul siège encore disponible à l'ONU. Pour l'instant, c'est le Votskojek qui détient l'os sacré au siège de sa délégation, un vieux steamer amarré sur l'East River. Mais Tiny Bulcher a un cousin tsergovien. Et Dortmunder et son équipe se voient bientôt mandatés pour préparer l'abordage du navire afin de récupérer la relique. Un travail de précision, bien dans le style de ces professionnels du casse. Mais, cette fois, leur mission dérape... sur un vrai sac d'os !