Kiss It Goodbye

Alison, l'héroïne du Point limite et de Pretty Ballerina, avait perdu de vue son amie Tracy Lawrence. Elle apprend brutalement que celle-ci a été assassinée : on a retrouvé son corps dans une petite ville non loin de Chicago. Pourquoi la victime était-elle en possession d'une carte professionnelle du détective Harding ? C'est précisément la question que lui pose Terry Crowley, un flic de sa connaissance. Une piste semble s'amorcer lorsque Alison et son compagnon sont invités à un mariage sur le campus de l'université. Leur amie Beth Reinhardt doit épouser le professeur Charles Muller. Mais le marié "oublie" de venir à la cérémonie. Partant à sa recherche, Harding va faire de troublantes découvertes. Il apprend, entre autres, qu'à l'époque où elle était étudiante, Alison était très liée avec Tracy et avec une certaine Moira, aujourd'hui sur le point de divorcer d'un psy au comportement singulier. Ballotté entre les divers protagonistes de cette histoire, Harding finit par s'apercevoir que tout le monde lui ment et qu'Alison est sans doute en danger... On retrouve le goût de John Wessel pour les personnages ambigus et les ambiances crépusculaires. Cependant la noirceur de ses précédents livres cède ici la place à des moments nostalgiques et désenchantés, sans oublier l'humour caustique que pratiquent ses deux héros, devenus de plus en plus présents et attachants.