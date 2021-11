Le point limite

Dans le bureau de Donnie Wilson, le détective qu'elle a engagé afin de rassembler des preuves de l'infidélité de son mari, Elenya Rosenberg, épouse d'un riche chirurgien esthétique, avoue que ce dernier la frappe afin de " corriger " ses imperfections physiques : rides, cellulite, hanche mal proportionnée... Mais ce n'est là que le violon d'Ingres du chirurgien qui affectionne particulièrement les relations sadomasochistes à trois, pimentées de doses massives de drogue. Afin d'obtenir pour sa cliente une pension alimentaire à la mesure de ses espérances, Donnie Wilson a chargé, de façon officieuse, un certain Harding, lui-même ancien détective, de constituer un dossier sur les agissements de Rosenberg. Au fil de son enquête, Harding va de surprises en horreurs et s'aperçoit que l'affaire Rosenberg le ramène à une autre, celle qui, autrefois, lui fit perdre sa licence de privé. Ce premier roman de John Wessel a suscité beaucoup d'intérêt dans l'édition américaine. Il repose sur une intrigue complexe, très habilement agencée. En outre, la variété des thèmes abordés - voyeurisme, mensonge, sadisme, inceste, remords - et la richesse des personnages en font un livre envoûtant, à l'image de la ville où se déroule l'histoire, Chicago, en proie aux assauts de l'hiver et du mal qui rôde.