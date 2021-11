Dans Je ne suis pas un serial killer, le jeune John Wayne Cleaver était la proie de pulsions effrayantes et redoutait de devenir un tueur en série. Aujourd'hui il n'a plus de doutes : un assassin, qu'il a surnommé Mr Monster, sommeille en lui, susceptible de se réveiller à tout instant. Ce qui, étrangement, n'a pas que des mauvais côtés. Sans Mr Monster John n'aurait jamais pu débarrasser sa petite ville du tueur qui y sévissait. Mais à présent il n'est plus du tout sûr de pouvoir maîtriser son côté obscur. D'autant qu'autour de lui nombreux sont les importuns qui mériteraient d'avoir affaire à Mr Monster. Sans compter ces nouveaux cadavres qui apparaissent aux quatre coins de la ville et cet inspecteur du FBI qui commence à sérieusement le suspecter d'être impliqué dans les meurtres. Il va ainsi devenir de plus en plus difficile de tenir les rênes à ses démons. Plaisir coupable auquel il serait tragique de prendre goût…