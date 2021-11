Losing Leah

Par un froid matin de février, Chris et Leah Hills s'arrêtent dans une station-service isolée à la frontière du Pays de Galles pour boire un café. Pendant que Leah est partie se rafraîchir, Chris verrouille la voiture et part acheter leurs boissons. Les minutes passent, mais Leah ne revient pas... Peu après, le sergent Mel Daley et son patron, l'inspecteur Harry Baker arrivent sur place pour commencer les recherches alors que chaque minute compte. Leah est-elle encore vivante ? A-t-elle quitté la station-service avec quelqu'un ? Au fur et à mesure que leur enquête progresse, les policiers vont découvrir de sombres secrets à propos du couple dont la perspective fait froid dans le dos.