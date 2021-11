Un thriller bourré d'adrénaline, d'humour et de science. Jasmine Bashara, dite Jazz, une jeune femme d'origine saoudienne, vit sur Artémis depuis l'âge de six ans. Elle connaît la cité lunaire comme sa poche : ses cinq bulles où se répartissent toutes les classes sociales, du plus riche au plus misérable, ses lois si particulières - et pas seulement gravitationnelles - et sa corruption. La vie sur Artémis est rude quand on n'est pas un riche touriste ou un milliardaire. Jazz rêve d'une vie meilleure, et son job de porteuse (elle livre à domicile les denrées légales et de contrebande importées de Terre) ne lui promet guère d'évolution. Une chose est sûre : elle ne compte pas dormir toute sa vie dans un "cercueil", ces couchettes ultra réduites où se serrent les pauvres. Quand un de ses riches clients lui propose un job risqué, elle ne peut pas refuser : c'est un défi bien payé. Mais elle ne se doute pas qu'elle prend part à une conspiration politique dont le but est de renverser le pouvoir sur Artémis, et de prendre le contrôle des 2000 âmes qui vivent sur la Lune...