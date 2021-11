La part du mensonge

Deux heures plus tôt, entouré de la plus brillante société new-yorkaise, Gianni Garetsky, peintre célèbre d'origine italienne, fêtait la rétrospective de son œuvre au Métropolitain Museum. Deux hommes, qui se disaient du FBI, avaient fait irruption dans la salle, et avec eux, tout un passé familial oublié depuis vingt ans. Quand Gianni avait-il vu son ami d'enfance Battaglia pour la dernière fois ? Où vivait-il maintenant ? Il fallait répondre ou mourir. Gianni choisit une troisième solution : abattre les tueurs et les enterrer dans un bois. Adieu succès et privilèges d'une vie d'artiste comblé. A lui les frissons glacés de l'animal traqué qu'il est devenu, et pour le perdre ou l'aider, une ravissante Asiatique à la sexualité volcanique, un ministre de la Justice ayant beaucoup à se faire pardonner et un oncle mafieux qui arbitre le carnage.