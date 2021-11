Sale temps pour une poule mouillée

Bob Wells est un psychiatre atypique qui a bien plus de problèmes que la plupart de ses patients ! La cinquantaine, divorcé, criblé de dettes, il n'a qu'une fierté : avoir su rester fidèle à ses idéaux de jeunesse. Et qu'une passion : aller jouer de la guitare avec ses potes dans un bar de quartier... Un soir, Jesse vient auditionner pour la place de chanteuse dans leur petit groupe. Bob l'écoute et c'est l'amour fou, un véritable bouleversement dans son existence morne et désabusée. Il est prêt à tout pour la conquérir, y compris à mentir sur la taille de son compte en banque. La supercherie va vite tourner à l'humiliation totale, à moins que... Bob a une idée lumineuse : exploiter la paranoïa galopante d'un de ses patients, un collectionneur d'art qui possède un masque sumérien d'une valeur inestimable...