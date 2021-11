Richard Keene était un gamin étrange, avec ces oreilles qui captaient ce que même les chiens n'entendaient pas. Alors forcément les autres enfants ne l'aimaient pas. Les enfants n'aiment pas les gens bizarres. Sauf Cindy Dempsey, sa petite voisine. Mais un jour, elle est morte, et Richard a tout entendu. On l'a étranglée dans la maison d'à côté. Bien sûr, personne ne l'a cru. Et pour lui, cela a été le début d'une longue solitude assourdissante. Vingt ans plus tard, peu après avoir emménagé dans son premier appartement, il a entendu les mêmes bruits derrière la porte de Davis Braun, son voisin modèle. Il fallait qu'il prouve qu'il s'agissait d'un meurtre, pour se prouver que Cindy Dempsey avait été tuée, et donc qu'il n'était pas fou. Roman vertical où des gens beaux et riches balancent des cadavres dans le vide-ordures et où les comptes se règlent au sommet des gratte-ciel, Keene en colère est un quasi-huis clos à l'ambiance crépusculaire. Les protagonistes y cherchent désespérément ce qui fera taire les voix de leur passé, jusqu'au vertigineux duel final. Avec ce livre aussi élégant qu'inquiétant, Jim Waltzer fait une remarquable entrée dans le roman noir.