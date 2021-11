Les dernières heures

Mois de juin de l'an 1348 : une terrible épidémie s'abat sur le Dorset et décime peu à peu les habitants. Nobles et serfs meurent par milliers. Quand la Mort Noire frappe Develish, Lady Anne a l'audace de nommer un esclave comme régisseur. Ensemble, ils décident de mettre le domaine en quarantaine pour le protéger. Tous les serfs viennent s'établir sur les terres situées à l'intérieur des douves. Bientôt, les stocks de vivres s'amenuisent et des tensions montent car l'isolement s'éternise. Les villageois craignent pour leur sécurité lorsqu'un événement terrible menace cet équilibre fragile. Les gens de Develish sont en vie, mais pour combien de temps encore ? Et que découvriront-ils quand le temps sera venu pour eux de passer les douves ?