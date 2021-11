Huit jours avant l'élection présidentielle américaine de 1980, Vince Camden se réveille en pleine nuit dans une petite maison tranquille de la ville de Spokane, Etat de Washington. Les poches bourrées de cartes de crédit volées, il attend de partir au boulot - confectionner des donuts - en attendant de rendre visite au magistrat chargé du programme fédéral de protection des témoins. Ancien malfrat new-yorkais reconverti en collaborateur de la justice, grand joueur de poker, Vince vit loin de chez lui, sous une nouvelle identité, afin d'échapper aux représailles de ses anciens partenaires du milieu. Vince a pris goût à cette nouvelle vie, aussi modeste soit-elle. Certes, il n'a pas pu s'empêcher de remettre sur pied une petite arnaque à la carte de crédit, mais songe sérieusement à laisser tomber et ne cherche plus qu'un moyen de faire avaler la pilule à ses complices. Lorsque l'un d'eux est assassiné par un truand sordide directement débarqué de New York, Vince ne voit qu'une solution : assumer au lieu de fuir, faire amende honorable, apurer ses dettes. Mais est-ce vraiment comme cela que les choses se passent chez les gangsters ? Au fil des derniers jours de la campagne électorale, alors que le pays s'apprête à faire un choix décisif, Vince prend conscience que ce choix le concerne également, que lui aussi souhaite participer, et même qu'il en a besoin. Mais comment faire d'un malfrat un citoyen ? Premier ouvrage publié en français du jeune et très prometteur talent américain Jess Walter, couronné par l'Edgar 2006, Citizen Vince est un conte sombre et subtil sur la responsabilité individuelle, la rédemption et le prix de la liberté - ainsi qu'un régal pour tout amateur de poker.