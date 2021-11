La morsure du mal

Dans les solitudes du Northumberland au nord de l'Angleterre, se dresse le manoir médiéval de Lyndle Hall, vestige lugubre et menaçant d'une époque révolue. Un endroit propice aux fantômes et autres manifestations paranormales... Dans ce décor sinistre, une force inconnue lacère le jeune Nicholas Herrol de morsures sanglantes tandis que son père a disparu, en compagnie d'une employée de maison - sa maîtresse sans doute. Plusieurs meurtres récents, dans la région, font craindre le pire. Sur ce théâtre de mystère et de mort, une inspectrice- anglaise et un médium américain s'affrontent, à la recherche d'une effroyable vérité. L'un croit au surnaturel, l'autre pas. Mais dans une enquête où la réalité dépasse l'inconcevable, il faut une exceptionnelle clairvoyance pour éviter les pièges des apparences...