Le goût des oiseaux

La malédiction semble, une nouvelle fois, s'abattre sur la ville de Manchester: après Joseph Coyne, cinq ans plus tôt, c'est au tour de Gary,12 ans, de disparaître dans des conditions mystérieuses. Pour le commissaire Parker, chargé d'élucider les deux affaires, le suspect idéal est bien évidemment Roly : un squatter asocial niché au cœur d'un quartier en friches et dont la gigantesque volière d'oiseaux exotiques a toujours attiré les enfants du voisinage. Mais Parker ne dispose d'aucune preuve tangible. Jusqu'à ce triste jour où la police découvre, dans un bois privé aux abords de la ville, le squelette d'un jeune garçon enchaîné à un échafaud de fortune. Comble du sadisme, il aurait été démembré vivant! Comme un oisillon dont on aurait délibérément arraché les ailes...