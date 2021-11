L'ombre du passé

Anna et sa famille, qui ont toujours été proches de la nature, vivent dans une ancienne ferme isolée du Devon, au cour de la lande et de sa beauté envoûtante. Cependant, quand un détenu s'échappe de la prison de Dartmoor, à quelques kilomètres de là, cet endroit reculé qui était symbole de liberté ressemble de plus en plus à un enfermement. Le comportement d'Anna, qui s'inquiète pour ses enfants, devient de plus en plus incompréhensible. Pourquoi est-elle si distante avec Robert, son gentil mari, et pourquoi soupçonne-t-elle quelque chose de mauvais chez son fils ? Tous les adolescents ne traversent-ils pas une mauvaise passe ? Pendant ce temps, une jeune prof idéaliste vient de prendre son premier poste dans un lycée, bien décidée à " faire la différence ". Mais quand elle est agressée par l'un de ses étudiants, sa version des faits est mise en doute même par ses proches. Il lui faut alors se battre pour dépasser les terribles conséquences de cette agression et commencer une nouvelle vie. Traduit de l'anglais par Christel Paris