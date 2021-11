Ca fait quoi, pour un ex-flic, de devoir enquêter sur soi ? Il y encore quelques mois, Marc Lorca était dans la police. Puis sa vie a basculée. Agnès, sa femme, est morte dans un accident de voiture. C'est lui qui conduisait. Culpabilité, incompréhension, alcool : il a donné sa démission. Mais un jour, son ancienne adjointe, Marianne, découvre qu'en fait, sa voiture a été trafiquée. L'affaire devient criminelle et marc entend bien mener l'enquête, même s'il n'a plus aucun droit de le faire. A partir de là, les auteurs nous entraînent dans un jeu de pistes hallucinant. " Passés troubles ...". Celui d'Agnès, l'épouse aux deux visages. Celui de Marc, que de lourds traumatismes perturbent depuis l'enfance. Et celui de Marianne, impliquée malgré elle dans cette histoire. La jeune enquêtrice, qui se défend d'être amoureuse de son ancien patron, va-t-elle trouver son chemin dans ses destins croisés ?