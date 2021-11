Le secret de Platon

L'Atlantide n'a pas encore révélé tous ses mystères... Après la disparition de son professeur dans la baie de Santorin, là où, selon Platon, serait engloutie l'île de l'Atlantide, Etienne part à sa recherche avec deux autres étudiants : Cali, un dilettante curieux aux tendances conspirationnistes, et Phalène, une mystérieuse jeune fille qui s'essaye au journalisme culturel. De la Crète à l'Italie en passant par la France et la Grèce, ils vont être confrontés à la réalité des mythes et aux mystères de ces civilisations évoluées, brutalement rayées de l'Histoire par des séismes diluviens. Et peut-être lèveront-ils le voile sur l'énigme de l'Atlantide...