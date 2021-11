Ne réveillez pas le diable qui dort

Dave Gurney, ancien inspecteur de la police de New York, s'habitue mal à sa nouvelle vie de retraité. Kim, la fille d'un de ses amis, documentariste, effectue des recherches une sur série d'assassinats ayant eu lieu dix ans auparavant. Pour tout le monde, l'affaire était classée... Pour tout le monde, sauf pour Gurney, persuadé que le FBI et ses enquêteurs se sont trompés. Lorsque Kim vient lui demander de l'aide, il n'hésite pas à se replonger dans l'enquête. Un jour, il retrouve la jeune femme terrorisée au milieu de son appartement saccagé. Mais elle refuse de porter plainte, car l'homme qui s'est introduit chez elle semble être son ex-compagnon... Bientôt, Gurney reçoit des avertissements qui laissent peu de place au doute : il ne fait pas bon déterrer le passé. Menacé de toutes parts, abandonné par ses amis, Gurney sait qu'il doit affronter le plus terrible des prédateurs, un serial killer qui reprend du service... Tous les livres de John Verdon sont au Livre de Poche.