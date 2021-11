Le jour de ses noces, Jillian est assassinée et décapitée dans la somptueuse propriété des Ashton. Tout accuse Hector Flores, le jardinier mexicain. Dave Gurney, sollicité par la mère de la victime, s'aperçoit que celle-ci n'avait rien d'une oie blanche... et que ses rapports avec son fiancé, Scott Ashton, jeune et brillant psychiatre, fondateur d'un institut pour enfants « difficiles », sont plus complexes qu'il n'y paraît. Gurney ne tarde pas à se rendre compte que rien, dans cette histoire, n'est conforme aux apparences et que sa propre vie est menacée. Il ignore encore que son enquête va le mener bien au-delà du meurtre - dans la toile inextricable d'un ennemi terrifiant, tentaculaire et, surtout, très patient. Après 658 - un coup de maître -, Verdon monte le niveau d'un cran. Avec N'ouvre pas les yeux, il s'impose dans la cour des grands du thriller.