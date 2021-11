Il faut tuer Peter Pan

Décidément, ce n'est pas encore cette fois que Madeleine parviendra à convaincre son mari, Dave Gurney ; l'un des plus brillants inspecteurs du NYPD, de profiter de sa retraite et de s'adonner aux plaisirs du jardinage. lorsque Jack Hardwick, son ancien collègue renvoyé de la police pour l'avoir renseigné dans une affaire, lui demande de l'aider à prouver l'innocence de sa cliente, Gurney se lance à corps perdu dans l'enquête. Non content de percer les irrégularités de l'investigation, l'ex-flic va traquer une vérité qui s'avère à la fois délicate et scabreuse. Accusée d'avoir tiré sur son mari - un homme politique charismatique en lutte contre la mafia -, Kay Spalter fait une coupable idéale. Pourtant, la famille ne tarde pas à se déchirer dans des querelles d'héritage, et bientôt apparaît un homme dont l'allure d'enfant lui a valu l'étrange surnom de Peter Pan...