La porte de Bosch

Otto van Helsing sait. Il sait que le tableau qu'il contemple tous les jours dans son manoir de Wittemer End a quelque chose de particulier. Il sait que c'est une oeuvre du grand Jérôme Bosch, même si elle n'a jamais été authentifiée. Un jour, le vieil homme se rend compte avec inquiétude que des créatures ont disparu de la toile... et en découvre une dans sa bibliothèque ! Fasciné et épouvanté, il fait appel à Rebecca Decker, une jeune cartomancienne spécialiste des phénomènes occultes, pour l'aider à faire la lumière sur ces événements étranges. Pendant ce temps, de sombres forces se rassemblent et le vent se lève... Rebecca ne le sait pas encore, mais elle devra bientôt se lancer dans une course contre la montre, une quête à travers trois continents dont l'enjeu dépassera tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Un mystérieux tableau, un compte à rebours implacable... Rebecca Decker sera-t-elle prête à payer le prix de la vérité ?