Celle qui ne pleurait jamais

Un divorce, une fille qui se passerait volontiers de son père, un boulot de flic dépourvu d'intérêt et des troubles de la personnalité ont achevé de faire le vide autour de Séverin Berthelot. Lorsqu'il se rend sur la première scène de crime de sa carrière, il n'a qu'une envie : se débarrasser de l'affaire et au plus vite. Mais Séverin va très vite comprendre que ce meurtre le concerne bien plus qu'il ne s'y attendait. Une trace génétique est trouvée sur les lieux du crime et l'assassin est tout désigné. Déterminé à retrouver le véritable tueur, il décide de suivre son propre instinct, jusqu'à la plus effrayante des vérités...