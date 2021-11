Au coeur du solstice

Grenoble, mois de juin. Le corps d'une jeune femme est découvert dans l'ancien baptistère. Très vite, l'autopsie révèle que l'assassin a retiré le coeur de sa victime. Quelques jours plus tard, un second cadavre va plonger la ville dans la psychose. Meurtres rituels ? Actes d'un dément ? Saisis de l'enquête, le capitaine Nadia Barka et son équipe ne disposent d'aucun indice, si ce n'est du témoignage surprenant de Julien Lombard, qui se dit averti des disparitions et des meurtres par d'étranges visions. Mythomane, illuminé ou piste providentielle ? La policière, en proie au doute, va devoir s'appuyer sur des alliés parfois singuliers pour tenter de stopper ce tueur à l'efficacité redoutable.