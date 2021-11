Le huitième péché

La ville de Rome dissimule bien des mystères. L'antiquaire Lukas Malberg qui y mène des recherches sur un manuscrit précieux, est habitué à faire des découvertes surprenantes. Mais pas à trouver un cadavre... Tout semble indiquer que c'est un suicide, mais de curieuses coïncidences et un carnet de notes en latin sèment le doute. Désormais, pour Malberg, il ne s'agit plus de travailler sur de poussiéreux manuscrits, mais d'exhumer certains des secrets les mieux gardés du Vatican. Des recherches scientifiques seraient en effet en cours pour tenter de décoder... le gène de Dieu ! D'étranges cardinaux, des meurtres non résolus et une mystérieuse confrérie tissent une incroyable énigme qui mêle religion, histoire et science. La face du monde est sur le point de changer...