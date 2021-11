Le cinquième évangile

Un parchemin portant une inscription en copte disparaît mystérieusement de la collection d'un marchand d'art qui vient de trouver la mort dans un accident de voiture pour le moins suspect. Lorsque sa femme, Anne von Seydlitz, cherche à comprendre ce qui s'est passé, elle réalise que d'étranges personnages sont prêts à tout pour mettre la main sur le document disparu. Y compris à faire couler le sang. Autour de l'héritière, les cadavres et les disparitions se succèdent. Et si le parchemin était effectivement une relique d'une valeur inestimable permettant de découvrir l'Evangile perdu, un texte écrit par Barrabas lui-même ? Ce serait là le seul témoignage oculaire de la vie et de la mort du Christ. Le seul aussi à raconter une vérité trop longtemps dissimulée... et qui hante les couloirs du Vatican.