Petite louve

Pour venger sa fille, sauvagement agressée alors qu'elle rentrait du collège, une mère a commis l'irréparable. L'instinct a parlé. Les voilà toutes les deux en fuite sur les routes de Corse - la mère, aux abois, la gamine, petit bout de femme trop vite grandi -, traquées par la meute. Car celui que la femme sans histoire a tué, celui qu'elle considère comme un monstre, est aussi un fils, un frère appartenant à une famille de gitans sédentarisés. Une famille avec son passé et ses drames, à laquelle on ne s'attaque pas impunément. Sous un soleil impitoyable, les lois du sang et de la vengeance imposent leur cycle sans fin.