La trahison dans le sang

Jack McClure est l'homme de l'ombre du président des Etats-Unis. Sa spécialité : les affaires d'espionnage dans les eaux troubles de la diplomatie internationale. Et lorsqu'un sénateur, censé être en mission en Ukraine, est assassiné sur une île italienne, McClure reprend du service. Son enquête l'entraîne dans le sillage de politiciens douteux, de criminels et de diplomates trop mielleux pour être honnêtes. La corruption, y compris aux plus hauts sommets de l'Etat, semble s'étendre comme les tentacules d'une pieuvre. Heureusement, Jack peut compter sur l'aide de deux improbables compagnons de voyage : la fille du président américain et une belle espionne russe… Espionnage et luttes de pouvoir : le nouveau best-seller d'Eric van Lustbader.