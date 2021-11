Ninja veut dire, en japonais, "furtivement". Depuis le VIe siècle de notre ère, les ninjas, dont l'art est né en Chine, sont les âmes damnées des samouraïs, des prestidigitateurs du mal et de la mort... Au lendemain d'Hiroshima, le Japon sanglant bouillonne de passions, oscille entre le passé et sa tradition immobile, et l'avenir qu'offrent l'Amérique et l'Occident, porteur de toutes les revanches victorieuses pour des conquérants impénitents. Le conflit entre Nicholas, enfant de ces soubresauts, et le Ninja est aussi inoubliable que celui de Caïn et d'Abel, aussi dépourvu de pitié que l'affrontement, au jugement dernier, du soleil et de la lune...