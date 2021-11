La revanche dans la peau. Le châtiment de Bourne

Lorsque Jason Bourne apprend qu'Ouyang Jidan, membre éminent du Politburo chinois, et un baron du narcotrafic mexicain auraient conclu de dangereuses alliances, il décide d'enquêter pour le compte du Mossad. Mais son objectif est avant tout personnel : retrouver Ouyang, l'homme qui a orchestré l'assassinat de Rebeka, une des seules personnes ayant vraiment compté pour lui, et prendre sa revanche. Cette quête effrénée et bientôt désespérée place Bourne au coeur d'une monstrueuse conspiration mondiale, de Tel Aviv à Shanghai, puis de Mexico au petit village de la côte chinoise où un piège mortel lui a été tendu. Poursuivi de tous côtés, ne sachant plus à qui faire confiance pour venger la mort de la femme qu'il aimait, Bourne se rapproche peu à peu d'Ouyang, mais aussi de sa propre mort...