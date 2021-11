La traque dans la peau. Le territoire de Bourne

Alors que Jason Bourne s'envole pour la Colombie où il a promis à Moira de mettre un terme aux pressions qui pèsent sur la soeur d'un ancien narcotrafiquant, les Etats-Unis lancent un programme d'exploitation de terres rares. Entre jeu de dupes et manipulations, Bourne se retrouve bientôt au coeur d'un complot aux ramifications internationales. Des hauts plateaux colombiens à Damas, en passant par Cadix et Munich, la traque de Bourne se fait haletante. Non seulement les pouvoirs de la Domna ne cessent de s'étendre et menacent l'équilibre du monde, mais le général Karpov, le nouveau chef des services de renseignements intérieurs de la Russie, est sur sa piste. N'a-t-il pas, lui aussi, pactisé avec le diable et accepté de tuer Bourne ?