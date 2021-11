Le gardien du testament

Dexter Shaw, membre éminent d'un ordre religieux très secret et très ancien, meurt dans une explosion sous les yeux de son fils Brav. Accident ou attentat ? Brav hérite de la mission de son père : gardien du Testament du Christ. Pour cela, il doit retrouver le précieux document en décodant les indices laissés par Dexter Shaw. Mais ils sont nombreux sur la piste de ce Testament... L'ordre religieux envoie Jenny, une jeune femme belle et volontaire, assister Brav. Or Jenny disparaît à Venise en même temps qu'un de leurs alliés est assassiné. Coïncidence ? Dans ce jeu de piste savant, entre Europe et Moyen-Orient, un climat de paranoïa s'installe. Brav devra-t-il faire cavalier seul ? Un thriller dans la lignée du Da Vinci Code, qui ouvre de nouvelles perspectives sur les fondements de notre civilisation.