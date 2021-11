Le peintre Garth Hanson a connu des jours meilleurs : sa cote a chuté, son associé est en prison, sa santé décline et les créanciers sont de plus en plus nombreux à venir frapper à sa porte. Il n'a d'autre choix que d'accepter l'étrange marché qu'un inconnu bien renseigné lui propose : une somme d'argent plus que conséquente contre des "vacances" sur l'île grecque de Mykonos. Le deal : faire une copie d'une icône vénérée et ne pas poser trop de questions... Mais il semblerait qu'il ne soit pas le seul à s'intéresser à ce trésor de l'art byzantin. Pourquoi cette relique attire-t-elle autant les convoitises ? Que se cache-t-il donc derrière cet énigmatique visage qui a traversé les siècles ?