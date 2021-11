" Ecoutez, monsieur le détective, s'il vous faut des macchabées avant de pouvoir vous y mettre, papa et moi nous vous en fournirons. Facile. Le visiteur fit un grand geste magnanime, avec l'air d'offrir des objets précieux. Gratuit, cadeau, ils sont à vous. Des macchabées à la pelle. " Grijpstra et de Gier ont fondé une agence de détectives privés sans trop savoir pourquoi. Lorsque Cari Ambagt vient leur proposer une affaire - à savoir retrouver les pirates qui ont vidé un de ses superpétroliers de son contenu - ils l'acceptent, plus pour justifier des revenus douteux vis-à-vis des impôts que par conviction. Les voilà donc embarqués pour les Caraïbes, où a eu lieu le piratage, en compagnie du commissaire, désireux d'échapper à une retraite morose avec sa femme. Ils découvriront trafic d'armes, fraude aux assurances, toutes les formes de l'arnaque moderne, dans des îles où souffle encore fortement le vent de l'aventure, et qui sont le creuset de toutes les nationalités, à l'image du Perroquet perfide, ce cabaret dont l'enseigne s'inspire de l'art maya et où les strip-teaseuses viennent monde entier. Avec Le Perroquet perfide, Wetering signe un roman policier résolument zen et toujours plein d'humour, où les héros tendent " vers le zéro " et où les " méchants " sont châtiés par la Providence.