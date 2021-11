La plupart des tueurs en série n'ont rien à voir avec les mythes qu'ils ont engendrés. Ils ne vivent pas isolés, dans une cabane au fond des bois ; ce sont nos voisins, nos collègues, nos amis... Jack Scott, directeur du département fédéral en charge des crimes violents et spécialiste des serial killers, ne le sait que trop bien. Mais lorsqu'une mère et ses deux filles sont assassinées dans une mise en scène macabre, Jack, qui pensait avoir tout vu, tout enduré, va entreprendre la plus perverse chasse au tueur - IL, quintessence du prédateur - de sa longue carrière.