Le garçon de l'ombre

1970, Stockholm. Un père s'apprête à prendre le métro avec ses deux petits garçons. Il laisse Kristoffer, son fils de sept ans, monter les escaliers pendant que lui emprunte l'ascenseur avec la poussette. Mais quand il arrive sur le quai, plus une seule trace de l'enfant. Quarante ans plus tard, son frère, Joel Klingberg, disparaît du jour au lendemain. Pour le retrouver, son épouse se tourne vers Danny Katz, ami de longue date de son mari. L'ancien junky et ex-traducteur pour les services secrets suédois accepte, un peu malgré lui, d'aider cette belle femme triste. Il ne tarde pas à découvrir que la riche et puissante famille Klingberg cache bien des secrets...