Dans la neige, une femme tente de regagner le chalet où elle voit ses amis boire et discuter tranquillement. A deux doigts de la porte salvatrice, elle se fait poignarder. Quatre hommes et cinq femmes se sont retrouvés dans ce chalet pour un séjour d'une semaine. L'endroit est pourvu de nourriture et de bois de chauffage, mais les portables n'y captent pas de réseau. Bientôt une tempête de neige coupe l'électricité. La découverte du cadavre provoque un choc au sein de cette bande d'amis, surtout quand ils comprennent que le meurtrier est parmi eux. La solidité du groupe se fissure et les rancoeurs macèrent. Le cauchemar ne fait que commencer...