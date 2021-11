Les yeux d'Ava

"Si vous lisez cette lettre, c'est que vous tenez mon manuscrit entre vos mains, qu'on me l'aura volé, ou que ma fin sera proche. Il ne me quitte jamais, collé à ma peau, dissimulé sous mon manteau ou dans mon cabas. Les premières pages, nées il y a des années, sont raturées et usées par les griffes du temps." Rédigée quinze ans après les faits, la lettre d'Ava a le goût âcre de la rédemption. En 2002, la jeune femme, mariée à un homme rencontré sur les bancs du lycée, mère de deux beaux enfants, des jumeaux, a une vie idéale. Un amour solide, des désirs simples comblés par des bonheurs immenses. Mais c'était compter sans le destin. Lui peut se jouer de nous, brouiller les cartes, changer les règles. Quand un tragique accident remet toute sa vie en question, Ava sombre. Comment peut-on faire face quand toutes nos certitudes sont réduites à néant ?