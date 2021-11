En 1984, Corrine Woodrow, une adolescente marginale (une "zarbi") d'Ernemouth, petite ville du Norfolk, est condamnée pour ce qui ressemble à un crime rituel sataniste. Vingt ans plus tard, les progrès dans l'analyse de l'ADN montrent qu'elle n'a pas agi seule. Engagé par une avocate militante, Sean Ward reprend l'enquête afin de comprendre qui a aidé ou manipulé Corrine, et surtout pourquoi. Mais les apparences sont souvent trompeuses à Ernemouth, où règne une atmosphère provinciale glauque et étouffante, et où chacun garde jalousement ses petits secrets.