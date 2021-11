Le Chanteur

Dans le Nord de l'Angleterre durement frappé par la reconversion industrielle, en pleine vague punk de la fin des années 1970, Vincent Smith, Lynton Powell, Kevin Holme et Stevie Mullin, quatre jeunes rebelles emportés par la tornade des Sex Pistols, décident de former un groupe, Blood Truth, qui très vite défraye la chronique par son agressivité et sa récupération du mythe du King. Lors d'une soirée, Vincent tombe amoureux de Sylvana, la chanteuse étrange et éthérée des Mood Violet. Celle-ci plaque tout pour le suivre, mais sa présence crée de fortes tensions. Quelques mois plus tard, Sylvana est décédée; Blood Pruth s'est désagrégé et Vincent s'est évanoui dans la nature. Vingt ans après, alors que le punk n'évoque plus de souvenirs qu'à une poignée de nostalgiques, le journaliste Eddie Bracknell croit tenir avec Blood Truth un bon sujet de livre. Mais l'histoire tragique de ce groupe oublié ne se laisse pas facilement saisir. Qu'est-il réellement arrivé à Vincent ? En remontant la piste d'anciens membres du groupe, de fans, de pros du milieu musical de l'époque, Eddie parvient à reconstituer la personnalité énigmatique du chanteur tout en ressuscitant l'énergie, la créativité et la violence de la scène punk anglaise alors en plein bouillonnement.