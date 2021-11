L'appel du mal

Lana Granger, étudiante en psychologie et jeune femme discrète à la sombre histoire familiale, est la baby-sitter de Luke, 11 ans ; un garçon particulièrement perturbé et manipulateur. Quand la meilleure amie de Lana disparaît, la police l'interroge et découvre rapidement qu'elle ne leur dit pas tout. Quel secret peut-elle bien cacher ? Luke semble l'avoir percé, et déterminé à en tirer profit...